FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers, 14 juillet 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Venez vous souvenir de cette date

18h distribution de drapeaux

18h30 commémoration

21h30 spectacle années 80’s

23h30 DJ & animations.

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Come and remember this date

18h flag distribution

6:30pm commemoration

9:30 pm 80’s show

11:30pm DJ & entertainment

Ven a recordar esta fecha

18:00 reparto de banderas

18h30 conmemoración

21h30 Espectáculo de los 80

23.30 h DJ y animación

Kommen Sie und erinnern Sie sich an dieses Datum!

18.00 Uhr Verteilung von Flaggen

18.30 Uhr Gedenkfeier

21.30 Uhr Show der 80er Jahre

23.30 Uhr DJ & Unterhaltung

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE