QUINZAINE DU JEU – ESCAPE BOX 1 rue de la Marianne, 27 avril 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Expérience récréative s’adressant à un groupe de 15/20 personnes dans le but de réussir l’aventure dans un délai record.

Cinq caissons en bois à tiroirs cachent l’univers du jeu et n’attendent que la curiosité des participants pour la mettre en vie. Pour les enfants de 6 à 11 ans – Sur inscription..

2023-04-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-27 18:00:00. .

1 rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Recreational experience aimed at a group of 15/20 people with the goal of completing the adventure in record time.

Five wooden boxes with drawers hide the universe of the game and await the curiosity of the participants to bring it to life. For children from 6 to 11 years old – On registration.

Experiencia lúdica para un grupo de 15/20 personas con el objetivo de completar la aventura en un tiempo récord.

Cinco cajas de madera con cajones esconden el mundo del juego y sólo esperan la curiosidad de los participantes para darle vida. Para niños de 6 a 11 años – Previa inscripción.

Freizeiterlebnis, das sich an eine Gruppe von 15/20 Personen richtet, mit dem Ziel, das Abenteuer in Rekordzeit zu bestehen.

Fünf Holzkisten mit Schubladen verbergen die Spielwelt und warten nur auf die Neugier der Teilnehmer, um sie zum Leben zu erwecken. Für Kinder von 6 bis 11 Jahren – Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE