QUINZAINE DU JEU – JEUX EN BOIS 1 rue de la Marianne, 25 avril 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Autour des jeux en bois d’autrefois et contemporains, profitez d’une après-midi récréative! Tout public – Sur inscription..

2023-04-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-25 18:00:00. .

1 rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Enjoy an afternoon of recreation with wooden games from the past and the present! All public – On registration.

¡Disfrute de una tarde de recreo con juegos de madera del pasado y del presente! Todos los públicos – Previa inscripción.

Genießen Sie einen unterhaltsamen Nachmittag rund um alte und moderne Holzspiele! Für alle Altersgruppen – Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE