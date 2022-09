Rentrée Philatélique de l’Atelier-École Amicale Philatélie VLA Villeneuve-lès-Avignon Gard Catégories d’évènement: Gard

Rentrée Philatélique de l’Atelier-École Amicale Philatélie VLA, 5 octobre 2022 17:00, Villeneuve-lès-Avignon Gard. Mercredi 5 octobre, 17h00 Sur place Activité gratuite sur inscription préalable auprès de l’amicale http://www.apva30.fr, apva30@gmail.com, 0662244603

C’est la rentrée pour les philatélistes en herbe de Villeneuve lez Avignon et environs ; pour les autres, il y a toujours la possibilité de s’inscrire pour participer gratuitement à l’ atelier virtuel C’est la rentrée philatélique… de l’Atelier-École de Villeneuve Reprise des activités après la période des vacances scolaires, période pendant laquelle les « philalélistes en herbe » ont continué à pratiquer leur loisir préféré par le biais d’un atelier virtuel.

Au programme de cette séance : Une rentrée philatélique placée sous le signe du Petit Nicolas qui s’intéresse à la philatélie et qui a eu les honneurs d’un carnet de timbres auto-collants émis en 2009 ; il y a quatorze timbres dans ce carnet, à découvrir dans le catalogue et dans les collections ;

Identification des cinq timbres qui seront présentés sur une feuille de papier au format A4 ; il faudra ensuite chercher sur le planisphère l’endroit où se situent les pays émetteurs de ces timbres ;

Chacun sera invité à nous parler des timbres qu’il aime bien et qu’il collectionne ; nous verrons ensuite, s’il est possible de procéder à des échanges entre participants ;

Comme à chaque séance, il y aura un tirage au sort et chacun pourra gagner peut-être un beau lot philatélique; s’il n’est pas le grand gagnant, il pourra choisir un lot de consolation.

En attendant, je t’invite à visionner une histoire du Petit Nicolas : celle où il découvre avec ses amis la collection de timbres et la philatélie ; Amicale Philatélie VLA 13 place du Mont Serein 30400 Villeneuve-lès-Avignon Gard Gard mercredi 5 octobre – 17h00 à 18h30

