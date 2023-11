Ballake Sissoko LE VIRTUOZ CLUB, 24 novembre 2023, VILLENEUVE LA GARENNE.

Ballake Sissoko LE VIRTUOZ CLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

MAIRIE DE VILLENEUVE LA GARENNE présente Habitué des projets en duo et des rencontres musicales tous azimuts, Ballaké Sissoko se produit, une fois n’est pas coutume, en solo ! Issu d’une lignée familiale de maîtres de la kora, Ballaké Sissoko a intégré à 13 ans l’Ensemble Instrumental National du Mali, dont son père a été membre-fondateur et directeur. Devenu depuis un instrumentiste très sollicité et reconnu comme un des plus grands maîtres de la kora, il multiplie les collaborations et les enregistrements avec des artistes aux univers aussi différents que Rokia Traoré, Toumani Diabaté, Taj Mahal, Oxmo Puccino, Vincent Segal, sans oublier le trio 3MA qui l’unit à l’oudiste Driss El Maloumi et au joueur de valiha Rajery. Vous serez porté et transporté par cet instrument aux mélodies incroyablement douces et le jeu virtuose et poétique de Ballaké Sissoko. Ballaké Sissoko Ballaké Sissoko

Votre billet est ici

LE VIRTUOZ CLUB VILLENEUVE LA GARENNE 3, rue Pierre Brossolette Hauts-de-Seine

15.0

EUR15.0.

