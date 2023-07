LES MUSICALES DE CASTELNAUDRAY – QUATUOR SÉLÉNÉ Villeneuve-la-Comptal, 29 juin 2023, Villeneuve-la-Comptal.

Villeneuve-la-Comptal,Aude

A l’occasion des Musicales de Castelnaudary, c’est le Quatuor Séléné qui ouvre le bal le jeudi 29 juin à 20h avec un concert de musique classique autour des œuvres de Mozart et Borodine.

Ouverture de la billetterie sur place une heure avant l’événement ou par téléphone..

2023-06-29 20:00:00 fin : 2023-06-29 . .

Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie



As part of the Musicales de Castelnaudary festival, the Quatuor Séléné opens the ball on Thursday June 29 at 8pm with a classical music concert featuring works by Mozart and Borodin.

Ticket sales open on site one hour before the event, or by telephone.

En el marco del festival Musicales de Castelnaudary, el Quatuor Séléné abrirá la velada el jueves 29 de junio a las 20:00 h con un concierto de música clásica con obras de Mozart y Borodin.

Las entradas pueden adquirirse in situ una hora antes del evento o por teléfono.

Anlässlich der Musicales de Castelnaudary eröffnet das Quatuor Séléné am Donnerstag, den 29. Juni um 20 Uhr mit einem klassischen Konzert rund um die Werke von Mozart und Borodin den Reigen.

Der Kartenvorverkauf beginnt eine Stunde vor der Veranstaltung vor Ort oder per Telefon.

