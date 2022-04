VILLENEUVE ENTRE COWPIN Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire Repas, vin et musique !!! Rendez-vous le samedi 11 juin au domaine, le verre d’apéritif est offert.

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver par mail (gaeclefortetfils@orange.fr) ou téléphone (06 33 88 80 09). Pour valider votre réservation, vous devez avoir envoyé ou déposé votre règlement au domaine avant le 28 mai (chèque à libeller à l’ordre de Domaine de Villeneuve).

L'Entre Cowpin, c'est un vin 100% Pinot (oui, oui, pas commun par chez nous !), très arômatique, avec des notes de cerise et une belle longueur en bouche. La famille Lefort vous convie à partager un événement festif et convivial autour de cette cuvée emblématique du domaine, mi-élevage, mi-vigne.

