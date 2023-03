BALADE EN CALÈCHE DANS LE MARAIS BRETON Villeneuve-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique . Au départ du Port du Collet, vous remontrez vers l’écluse de Millac et le marais du même nom. En suivant les étiers, vous pourrez observer depuis la calèche, la faune et la flore présentent en été, les petits bateaux de pêche amarrés aux pontons…. Jolie balade d’environ 45 min. Départ à 9h30, 10h30 ou 11h30. Renseignements et billetteries dans les Offices de Tourisme de Destination Pornic. (Places limitées). Découvrez le Marais Breton de Bourgneuf à Villeneuve en Retz; Michel le cocher, et Tania la jument vous proposent une petite balade au rythme de la nature. villeneuveenretz@pornic.com +33 2 40 21 17 88 Villeneuve-en-Retz

