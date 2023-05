FESTIV’ASSO, 3 juin 2023, Villeneuve-en-Retz.

La municipalité de Villeneuve en Retz organise une journée d’accueil pour les habitants de la commune et des environs :.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The municipality of Villeneuve en Retz organizes a welcome day for the inhabitants of the commune and the surroundings:

El municipio de Villeneuve en Retz organiza una jornada de bienvenida para los habitantes del municipio y sus alrededores:

Die Gemeinde Villeneuve en Retz organisiert einen Willkommenstag für die Einwohner der Gemeinde und der Umgebung :

