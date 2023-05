RANDO PÉDESTRE Ecole Sainte Julitte, 14 mai 2023, Villeneuve-en-Retz.

Vous aimez la randonnée? en solo, entre amis ou en famille ? Profitez de cette journée pour partager votre passion lors d’un événement convivial..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 10:30:00. .

Ecole Sainte Julitte Saint Cyr en Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



You like hiking? alone, with friends or family? Take advantage of this day to share your passion during a friendly event.

¿Le gusta el senderismo? ¿Solo, con amigos o en familia? Aproveche este día para compartir su pasión durante un acto de convivencia.

Sie wandern gerne – allein, mit Freunden oder der Familie? Nutzen Sie diesen Tag, um Ihre Leidenschaft bei einer geselligen Veranstaltung zu teilen.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire