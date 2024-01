VISITE DES SALINES DE MILLAC Route des Puymains Villeneuve-en-Retz, vendredi 30 août 2024.

Situé dans le marais breton à Villeneuve-en-Retz, le sublime site des Salines de Millac a plus d’un trésor à vous révéler.

Emmanuel et Nathalie le sel et la nature pour passion ! Ces 2 travailleurs acharnés ont remis en activité un marais salant historique et en ont fait un incontournable du Pays de Retz.

Mano vous emmène avec lui, sur le terrain, pour vous faire partager sa passion et son métier de paludier lors des visites guidées.

Pourquoi visiter Les Salines de Millac ?

​Pour trouver des réponses à toutes vos questions comment fonctionne un marais salant ? Qu’est-ce que la fleur de sel ? Comment devenir paludier ?

Pour partager un chouette moment en famille.

Pour rencontrer Mano, un guide passionné et passionnant.

Pour épater vos amis lors d’un diner et leur faire déguster du sel de cru ;)

Quand et comment visiter Les Salines de Millac ?

Visite guidée pour tous, sans réservation, du 15 juin au 15 septembre, du mardi au samedi à 17h (rdv à 16h45).

3€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 15 ans.

Rdv directement devant la saline Route de Millac – Bourgneuf-en-Retz – 44580 Villeneuve en Retz.

En cas de mauvais temps (pluie) la visite est annulée.

Les petits plus de la visite

La vue unique sur le marais et les oiseaux.

Le calme et la sensation d’être connecté à la nature.

La dégustation de la fameuse fleur de sel et de la mythique salicorne !

Les Salines de Millac c’est aussi La Salorge de Millac, une boutique authentique où sont présentés tous les produits issus des salines. Réhaussez vos préparations culinaires avec la fleur de sel (au basilic, aux épices, etc.), les saveurs subtiles du gros sel aux algues, le sel gris moulu ou l’exclusivité de la maison la nacre de sel.

La boutique « La Salorge de Millac » Vente directe du producteur au consommateur ! Boutique ouverte toute l’année, du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 16h à 18h. Rdv directement sur place Chemin des Jaunais – 44760 Les Moutiers-en-Retz.

Le saviez-vous ?

La « Baie de Bretagne », actuelle Baie de Bourgneuf, était connue internationalement comme la plus grande zone de production de sel d’Europe, du Moyen-Âge jusqu’au 16e siècle. Des navires provenant de la péninsule ibérique, des îles britanniques et particulièrement d’Europe du nord, accostaient dans les ports de l’île de Bouin, de Bourgneuf et du Collet, pour charger « l’Or Blanc ».

L’entreprise Les Salines de Millac fait partie des producteurs locaux des Moutiers-en-Retz et de Villeneuve-en-Retz présentés par l’Office de Tourisme Destination Pornic.

Route des Puymains Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire emnat@salines-de-millac.com



