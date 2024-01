A PART ÇA, TOUT VA MAL – THÉÂTRE Salle Caba’retz Villeneuve-en-Retz, dimanche 17 mars 2024.

Vous aimez rire ? Venez découvrir la toute nouvelle pièce jouée par la Troupe « Les 3 Coups » au Théâtre Caba’Retz de Fresnay-en-Retz… « A part ça tout va mal ! »

L’histoire :

« Un étudiant célibataire avec un bébé, dont la mère est partie, voit arriver ses parents à l’improviste. Personne n’est au courant du mariage et de la naissance du petit-fils. L’étudiant improvise une histoire, sa voisine doit jouer le rôle de maman .

Comment une situation peut devenir des plus burlesques à mesure qu’un mensonge prend de l’ampleur ? »

Pratique

– La première partie sera assurée par les 3 petits coups.

– Rendez-vous à la salle Cabaretz Théâtre; le vendredi 15 mars à 20h30, le samedi 16 mars à 20h30 et le dimanche 17 mars à 15h.

– Réservation possible par téléphone entre 18h et 21h au 06 68 81 70 53 ou par mail à 3coups.resa@gmail.com.

– Tarifs: Adulte 8 €, Enfant de -12ans 5€ et réduit, Gratuit pour les enfants de -6 ans.

Salle Caba’retz Fresnay-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire 3coups.resa@gmail.com



