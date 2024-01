Vide-greniers & Vide-garages Place des États du Marsan Villeneuve-de-Marsan, dimanche 10 mars 2024.

Vide-greniers & Vide-garages Place des États du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

De vieilles affaires dans le grenier ou des pièces automobiles dans le garage traînent et vous ne souhaitez pas les garder ? A la recherche de bonnes affaires ? Rencontrez-vous au vide-greniers et vide-garages organisé par le Judo Club Villeneuvois !

Emplacements réservés pour les particulier

Emplacements réservés pour les particuliers et sur réservation avant le 5 Mars.

Place des États du Marsan Marché couvert

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine judoclubvilleneuve@hotmail.fr



L’événement Vide-greniers & Vide-garages Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2024-01-11 par OT Landes d’Armagnac