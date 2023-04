Soirée Quizz Danse Salle des fêtes, 13 mai 2023, Villeneuve-de-Duras.

Soirée quizz, danse et repas au profit des protégés de L’auberge des 4 Pattes. La soirée sera animée par Boris Animations.

Réservation par téléphone..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Salle des fêtes

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Quiz night, dance and meal to benefit the protégés of L’auberge des 4 Pattes. The evening will be animated by Boris Animations.

Reservation by phone.

Noche de concurso, baile y cena a beneficio de los protegidos del Albergue de las 4 Patas. La velada correrá a cargo de Boris Animations.

Reservas por teléfono.

Quizabend, Tanz und Essen zu Gunsten der Schützlinge von L’auberge des 4 Pattes. Der Abend wird von Boris Animations moderiert.

Telefonische Reservierung.

