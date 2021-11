Villeneuve-de-Berg Villeneuve de Berg Ardèche, Villeneuve-de-Berg Villeneuve de Berg : le monument aux morts Villeneuve de Berg Villeneuve-de-Berg Catégories d’évènement: Ardèche

Villeneuve-de-Berg

Villeneuve de Berg : le monument aux morts Villeneuve de Berg, 7 novembre 2021, Villeneuve-de-Berg. Villeneuve de Berg : le monument aux morts

Villeneuve de Berg, le dimanche 7 novembre à 10:30

Rendez-vous à Villeneuve de Berg pour une visite « flash » du monument aux morts. Découvrez son architecture avec arche et urne funéraire en marbre, l’histoire de sa construction, sa symbolique, sa récente restauration.

Gratuit, tous publics.

Une visite « flash » du monument aux morts de Villeneuve de Berg. Villeneuve de Berg Place du Monument aux morts Villeneuve-de-Berg Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T10:30:00 2021-11-07T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Villeneuve-de-Berg Autres Lieu Villeneuve de Berg Adresse Place du Monument aux morts Ville Villeneuve-de-Berg lieuville Villeneuve de Berg Villeneuve-de-Berg