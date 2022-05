Interrogeons les candidats à l’élection municipale de Villeneuve d’Ascq villeneuve d’ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Interrogeons les candidats à l’élection municipale de Villeneuve d’Ascq villeneuve d’ascq, 16 janvier 2020 18:30, Villeneuve-d'Ascq. Jeudi 16 janvier 2020, 18h30 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/453971541945186/ Interrogeons les candidats à l’élection municipale de Villeneuve d’Ascq “Ensemble Pour Le Climat – Villeneuve d’Ascq”, est un collectif indépendant de tous partis et composé d’habitants de Villeneuve d’Ascq. Notre collectif s’est constitué à la suite de la publication du rapport du GIEC le 8 octobre 2018 et aux marches pour le Climat initiées cette année-là. Dans le cadre des municipales et sur le thème des enjeux climatiques, nous vous invitons à un vote le mercredi 15 janvier 2020 à partir de 18h30 Salle Masqueliez, 167 rue Jules Guesdes, Quartier Flers Bourg afin de déterminer les 10 objectifs prioritaires que les listes candidates aux élections municipales de Villeneuve d’Ascq seront invitées à mettre en œuvre. Lors de cette soirée, nous présenterons d’abord le déroulement et la méthode de travail ainsi que le Pacte pour la Transition, auquel nous sommes nombreux à adhérer; puis les prochaines étapes pour interroger les listes candidates. Nous passerons au vote pour définir les 10 objectifs prioritaires. Nous dépouillerons à 20h15 les résultats. Nous avons établi une 1ère pré-sélection de 22 objectifs liés aux enjeux climatiques sur les 32 changements que le Pacte pour la Transition propose. Les 32 objectifs que le Pacte Pour la Transition propose sont disponibles sur le site : https://transition-citoyenne.org/pacte/ Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à contacter le collectif à l’adresse mail: eplc.vda@gmail.com villeneuve d’ascq 167, rue Jules Guesde Villeneuve d’Ascq 59370 Villeneuve-d’Ascq Flers-Bourg Nord jeudi 16 janvier 2020 – 18h30 à 20h30

Détails Heure : 18:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu villeneuve d'ascq Adresse 167, rue Jules Guesde Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville villeneuve d'ascq Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

villeneuve d'ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Interrogeons les candidats à l’élection municipale de Villeneuve d’Ascq villeneuve d’ascq 2020-01-16 was last modified: by Interrogeons les candidats à l’élection municipale de Villeneuve d’Ascq villeneuve d’ascq villeneuve d'ascq 16 janvier 2020 18:30 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord