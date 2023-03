Balade naturaliste : « Les arbres, un réseau connecté » Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : « Les arbres, un réseau connecté » Villeneuve d’Ascq, 8 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Balade naturaliste : « Les arbres, un réseau connecté » Dimanche 8 octobre, 10h30 Villeneuve d’Ascq gratuit Le terme « Arbre monde » vous parle ? Venez découvrir à quel point cette expression se vérifie dans la nature et à quel point l’arbre entretient des relations étroites avec son écosystème. Il interagit perpétuellement avec les autres êtres vivants : bactéries, champignons, insectes, oiseaux, mammifères et même ses congénères. Balade animée par Conservatoire Botanique National de Bailleul au

Rendez-vous : 10h30

Parking de la Ferme Petitprez, chemin du Grand Marais à Villeneuve d’Ascq

Durée : 2h

Contact : 03 28 49 00 83
Villeneuve d'Ascq
Chemin du Grand Marais 59650 villeneuve d'Ascq

