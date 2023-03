Les Mercredis des tout-petits Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Les Mercredis des tout-petits Villeneuve d’Ascq, 13 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Les Mercredis des tout-petits Mercredi 13 septembre, 10h30 Villeneuve d’Ascq Sur inscription, évènement gratuit Partez à la rencontre d’une expérience sensorielle inédite pour les tout-petits. Sous le regard d’un parent ou d’un grand-parent les enfants pourront redécouvrir la sensation de la mousse sous leurs doigts et l’odeur des feuilles, au travers d’une grande bouffée de nature !

Animation nature pour les tout-petits : Jouer avec les feuilles, sentir la mousse des arbres sous ses doigts… cette animation réservée aux plus jeunes est une vraie découverte sensorielle de la nature. Les animateurs nature de la MEL vous donnent rendez-pour un moment d’immersion nature d’une heure. Sous le regard bienveillant d’un parent ou d’un grand-parent, les tout petits saliront à coup sûr leurs petites mains… Rendez-vous à partir de 10h30, fin à 11h30

durée 1h, tout public

Lieu : 108 Avenue de Courtrai 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

Uniquement sur inscription : animationnature@lillemetropole.fr Villeneuve d’Ascq 108 Avenue de Courtrai 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « animationnature@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:animationnature@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T10:30:00+02:00 – 2023-09-13T11:30:00+02:00

2023-09-13T10:30:00+02:00 – 2023-09-13T11:30:00+02:00 enfants famille

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Villeneuve d'Ascq Adresse 108 Avenue de Courtrai 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 1 Age max 3 Lieu Ville Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Les Mercredis des tout-petits Villeneuve d’Ascq 2023-09-13 was last modified: by Les Mercredis des tout-petits Villeneuve d’Ascq Villeneuve d'Ascq 13 septembre 2023 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord