Balade naturaliste : une histoire de petits fruits… Villeneuve d’Ascq, 10 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Balade naturaliste : une histoire de petits fruits… Dimanche 10 septembre, 10h00 Villeneuve d’Ascq Sur inscription, gratuit Tous ne se mangent pas mais tous ont une véritable histoire à nous raconter. Saurez-vous retrouver le fruit préféré du balanin ? Identifier l’arbre aux cenelles ? Si vous avez un doute, venez nous retrouver et c’est en jouant que nous apprendrons à reconnaître quelques fruits sauvages.

Dans un premier temps, de façon ludique, nous découvrirons les noms et les caractéristiques des petits fruits et des arbustes qui les portent. Puis nous irons confronter nos connaissances au terrain. Nous prendrons le temps d’identifier cynorrhodon, cenelle, sureau noir et encore bien d’autre petits fruits rencontrés au détour d’une haie. Balade animée par Nord Nature Environnement

Sur inscription / animationnature@lillemetropole.fr

Rendez-vous à partir de 10h

Durée 2h

A partir de 7 ans et en famille Renseignements au 06 30 46 37 31 Villeneuve d’Ascq Pavillon de chasse, Chemin du Grand Marais Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « animationnature@lillemu00e9tropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 46 37 31 »}] [{« link »: « mailto:animationnature@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

