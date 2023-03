Une histoire de « petites bêtes » Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Une histoire de « petites bêtes » Villeneuve-d’Ascq, 14 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Une histoire de « petites bêtes » Dimanche 14 mai, 10h00 Villeneuve-d’Ascq Gratuit Par le jeu, nous apprendrons le nom de l’insecte qui utilise du papier pour faire son nid ou alors, le nom de l’animal qui vit très longtemps au fond de la mare et vole seulement quelques semaines. Ensuite, comme de vrais entomologistes, accoampgnés par les animateurs nature des Espaces Naturels de la MEL, vous serez émerveiller devant tout ce petit monde… De 10h à 12h

Durée : 2h

Lieu : Pavillon de chasse, chemin du Grand Marais

N° de tél pour renseignements : 06 30 46 37 31

Animation encadrée par les animateurs de la MEL

20 Places

Sur inscription / En famille / à partir de 7 ans Villeneuve-d’Ascq 9 Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « animationnature@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:00:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:00:00+02:00 jeu observation Claire Poitout

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Villeneuve-d'Ascq Adresse 9 Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Une histoire de « petites bêtes » Villeneuve-d’Ascq 2023-05-14 was last modified: by Une histoire de « petites bêtes » Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq 14 mai 2023 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord