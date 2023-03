Balade naturaliste : le secret des oiseaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Balade naturaliste : le secret des oiseaux Villeneuve d’Ascq, 20 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Balade naturaliste : le secret des oiseaux Jeudi 20 avril, 14h00 Villeneuve d’Ascq Gratuit Qui sont les oiseaux que l’on découvre le long des berges du lac du Héron ? Martin-pêcheur, Aigrette garzette, Hirondelles, découvrez ces espèces aux côtés de nos écogardes par le biais d’un stand d’observation. Balade animée par les écogardes de la MEL Rendez-vous de 14h à 16h

Durée 2h

Tout public

Lieu : Base de plein air Jacques Yves Cousteau Villeneuve d’Ascq Chemin du Grand Marais, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.63.11.26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T14:00:00+02:00 – 2023-04-20T16:00:00+02:00

2023-04-20T14:00:00+02:00 – 2023-04-20T16:00:00+02:00 oiseaux lacduhéron

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Villeneuve d'Ascq Adresse Chemin du Grand Marais, Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Balade naturaliste : le secret des oiseaux Villeneuve d’Ascq 2023-04-20 was last modified: by Balade naturaliste : le secret des oiseaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve d'Ascq 20 avril 2023 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord