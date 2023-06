Gala de danse & Défilé de mode « Afro Galactic » by Waka Complexe Ascotel Villeneuve-d’Ascq, 1 juillet 2023 14:00, Villeneuve-d'Ascq.

La 5 ème édition de notre gala de danse de fin d’année, aura lieu le 01 juillet 2023 à Ascotel à Villeneuve d’Ascq.

Cette année, notre gala passe encore un niveau de créativité, pour se réinventer et intégrer la mode comme invitée spéciale, à son show de fin d’année. Ca donne un FASHION DANCE SHOW ICONIQUE!

Le thème de cette édition: AFRO GALACTIC

Le terme « afro galactic » est un concept artistique qui mélange des éléments de la culture africaine et des motifs de l’espace et de la science-fiction pour créer un style unique et imaginatif.

Une nouvelle formule INÉDITE: Cette année, pour la première fois, la mode rejoint la danse. Nous allons sélectionner entre 3 et 5 créateurs qui feront défiler leurs créations durant notre gala. La nouveauté c’est que ces créations pourront être directement achetées en live!

Nous innovons sans cesse pour toujours emporter notre public dans un imaginaire sans limite et redonner aux danses afro urbaines, leurs lettres de noblesse.

Au plaisir de partager cette 5 ème édition avec vous!

Complexe Ascotel 7 Avenue Paul Langevin, Cité Scientifique, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord