DEVENEZ AGENT IMMOBILIER INDEPENDANT AVEC EFFICITY Villeneuve-d’Ascq, 21 décembre 2023, .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:45:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:45:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

VENEZ RENCONTRER EFFICITY POUR DECOUVRIR LE METIER D’

Agent/Agente Immobilier Indépendant efficity du Nord-Pas-de-Calais

Statut : : Profession libérale – Emploi non salarié.

Vous souhaitez en savoir plus, ne manquez pas notre réunion d’information pour découvrir comment devenir Conseiller immobilier indépendant Efficity, bâtir votre propre entreprise et réussir !

Efficity vous permet de développer votre activité d’ agent immobilier, en rejoignant notre réseau vous accompagnez vos clients dans leur projet de vie et vous pouvez même développer votre équipe et tout ça de chez vous !

Vous vous sentez prêt(e) à devenir votre propre patron et à vous épanouir dans l’immobilier ? nous recherchons de nouveaux profils : novices ou experts.

Présentation de l’entreprise et du poste ainsi que le statut , puis rencontrer le recruteur

Réunion d’information S’informer