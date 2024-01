Stage Clown Lille, Arras, Paris 2 Rue roger Salengro, Lille, Nord Villeneuve-d’Ascq, samedi 13 janvier 2024.

Bonjour à chacune et chacun,

Souhaitez-vous explorer votre clown intérieur ? C’est le moment idéal ! Nous sommes ravis de vous annoncer de nouvelles sessions pour le STAGE CLOWN, axées sur les thèmes de l’authenticité, de l’interactivité et de l’exploration de la vulnérabilité au service de votre jeu clownesque. Voici les prochaines dates et lieux :

– Arras : le 13 janvier 2024 et Lille : le 14 janvier et le 11 février 2024

– Paris : un stage intensif intéractif et vulnérable du 17 février 22 février 2024.

Assurez-vous de vous préinscrire en contactant le 06 82 35 79 69 ou en envoyant un e-mail à compagnielesclowns@yahoo.com

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter notre site internet : https://www.compagnielesclowns.fr/stage-clown-lille-paris/

