Stage Clown gratuit le 17/09/2023 2 Rue roger Salengro, Lille, Nord Villeneuve-d’Ascq, 17 septembre 2023 13:30, Villeneuve-d'Ascq.

Stage Clown gratuit le 17/09/2023 2 Rue roger Salengro, Lille, Nord Villeneuve-d’Ascq Dimanche 17 septembre, 13h30

Vous voulez allier développement personnel développement artistique et amusement ? Rendez-vous le 3 septembre 2023 pour un stage gratuit de clown ludique et enrichissant. Dimanche 17 septembre, 13h30 1

Stage gratuit » le clown authentique «

Les thèmes qui seront abordés sont : l’authenticité la vulnérabilité l’interaction et l’expression des émotions.

Pour en savoir plus appelez nous ou regarder notre site.

Il est également possible de s’inscrire au cycle 2023-2024 1 dimanche par mois et 2 weekend ou des stages intensifs à partir de fin août !

Au programme :

Pratiquer le jeu clownesque et théâtral avec l’aide de l’improvisation et l’écriture pas à pas

Intégrer les règles de clown : dire oui proposer une histoire le « bide » l’obstacle..

Comprendre son fonctionnement d’acteur et jouer avec ses limites pour les dépasser

Accueillir l’échec pour mieux célébrer la réalisation

Interagir avec son partenaire de jeu et son public

Oser exprimer notre authenticité et vulnérabilité

Laisser le corps la voix et les émotions s’exprimer

Oser rencontrer et vivre le moment présent

Exprimer sa spontanéité et suivre son intuition

Rencontrer l’autre dans le dialogue et coopérer ensemble

Compétences travaillés : écoute réactivité créativité connexion à soi et à l’autre

2 Rue roger Salengro, Lille, Nord 2 rue roger salengro lille Babylone Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord