Salle Desquesnes, le samedi 19 mars à 14:00

**L’association** _**Danse la vie**_ **et l’école de danse** _**Odeya**_ **organisent** _**Villeneuve danse le printemps**_**, le samedi 19 mars 2022 de 14h à 18h à la salle Dequenes.** **Gratuit et ouverte à tous,** Villeneuve danse le printemps vous permettra de **découvrir la danse sous toutes ses formes** : danse de salon, jazz, latino, indien, contemporain, solo, lindy hop …

L'association "Danse la vie" et l'école de danse "Odeya" organisent "Villeneuve danse le printemps", le samedi 19 mars 2022 de 14h à 18h à la salle Dequenes.

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00

