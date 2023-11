Marché de Noel Villeneuve, 26 novembre 2023, Villeneuve.

Villeneuve,Aveyron

Nombreuses idées cadeaux pour vous-même et vos proches. Organisé par l’association Familles Rurales de Villeneuve..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



Lots of gift ideas for you and your loved ones. Organized by the association Familles Rurales de Villeneuve.

Muchas ideas de regalos para usted y los suyos. Organizado por la asociación Familles Rurales de Villeneuve.

Zahlreiche Geschenkideen für sich selbst und Ihre Lieben. Organisiert von der Association Familles Rurales de Villeneuve.

