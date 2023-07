2ème Grand Prix Cycliste de Villeneuve Villeneuve, 27 août 2023, Villeneuve.

Villeneuve,Aveyron

Venez assister à la remise du Grand Prix Cycliste de Villeneuve.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



Come to the awarding of the Grand Prix Cycliste de Villeneuve

Asista a la entrega de premios del Gran Premio Ciclista de Villeneuve

Seien Sie bei der Verleihung des Grand Prix Cycliste de Villeneuve dabei

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Villefranche-Najac