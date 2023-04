Tour de France féminin étape 4, 26 juillet 2023, Villeneuve.

Le tour de France féminin 2023 passe à Villeneuve d’Aveyron le mercredi 26 juillet ! À ne pas manquer !.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



The 2023 Tour de France for women will pass through Villeneuve d’Aveyron on Wednesday, July 26! Not to be missed!

El Tour de Francia femenino de 2023 pasará por Villeneuve d’Aveyron el miércoles 26 de julio ¡No se lo pierda!

Die Tour de France der Frauen 2023 kommt am Mittwoch, den 26. Juli, durch Villeneuve d’Aveyron! Nicht verpassen!

Mise à jour le 2023-04-15 par OT Villefranche-Najac