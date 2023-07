Cyclisme : course des Villeneuvois Villeneuve Catégories d’Évènement: Aveyron

Villeneuve Cyclisme : course des Villeneuvois Villeneuve, 22 juillet 2023, Villeneuve. Villeneuve,Aveyron Avec licence à prendre / Nocturne séniors.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . . Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



With license / Nocturne seniors Con licencia / Noches senior Mit Lizenz zu nehmen / Senioren-Nachtwanderung Mise à jour le 2023-06-21 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villeneuve Autres Adresse Ville Villeneuve Departement Aveyron Lieu Ville Villeneuve

Villeneuve Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve/