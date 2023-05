Marché Nocturne de Villeneuve, 7 juillet 2023, Villeneuve.

Villeneuve,Aveyron

Le principe ? Vous venez passer un moment convivial au coeur de notre beau village tout en faisant votre marché et quelques tables seront à votre disposition si vous souhaitez manger sur place !.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



The principle? You come to spend a convivial moment in the heart of our beautiful village while making your market and some tables will be at your disposal if you wish to eat on the spot!

¿Cómo funciona? Venga a pasar un rato agradable en el corazón de nuestro bonito pueblo mientras hace sus compras, y tendrá a su disposición algunas mesas por si quiere comer allí mismo

Das Prinzip ? Sie kommen, um einen geselligen Moment im Herzen unseres schönen Dorfes zu verbringen, während Sie Ihren Markt erledigen. Einige Tische stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie vor Ort essen möchten!

