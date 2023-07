Foire à Villeneuve Villeneuve, 3 juillet 2023, Villeneuve.

Villeneuve,Aveyron

Le marché aux bestiaux de Villeneuve d’Aveyron accueille en moyenne 4 600 veaux par an..

2023-07-03

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



The Villeneuve d’Aveyron livestock market welcomes an average of 4,600 calves a year.

El mercado de ganado de Villeneuve d’Aveyron acoge una media de 4.600 terneros al año.

Auf dem Viehmarkt in Villeneuve d’Aveyron werden pro Jahr durchschnittlich 4 600 Kälber verkauft.

