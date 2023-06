Rando Yoga Expérience Villeneuve, 13 mai 2023, Villeneuve.

Villeneuve,Aveyron

Une activité douce pour votre corps et votre esprit en pleine nature. Emilie Cazes, accompagnatrice nature vous emmène parcourir les chemins sur le causse de Villeneuve..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie



A soft activity for your body and your mind in the middle of nature. Emilie Cazes, nature guide, will take you along the paths on the Causse de Villeneuve.

Una actividad suave para su cuerpo y su mente en plena naturaleza. Emilie Cazes, guía de naturaleza, le llevará a pasear por los senderos del Causse de Villeneuve.

Eine sanfte Aktivität für Ihren Körper und Ihren Geist inmitten der Natur. Emilie Cazes, Naturbegleiterin, nimmt Sie mit auf die Wege auf der Causse de Villeneuve.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Villefranche-Najac