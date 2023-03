Balade naturaliste : à vos jumelles ! Villeneneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : à vos jumelles ! Villeneneuve d’Ascq, 8 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Balade naturaliste : à vos jumelles ! Samedi 8 avril, 09h00 Villeneneuve d’Ascq Gratuit Le printemps est là, les oiseaux chantent à nouveau. Certains d’entre eux sont en route pour rejoindre leurs terres de nidification, d’autres sont déjà de retour ! Partez à leur rencontre, apprenez à les identifier pour mieux les connaître.

Animée par Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Nord

Rendez-vous de 9h à 11h

Parking de la ferme Quanta, Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve d’Ascq.

