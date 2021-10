Villenave-d'Ornon Théâtre pour tous Salle des 3 coups Gironde, Villenave d'Ornon Villenave sur scène Théâtre pour tous Salle des 3 coups Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Comme chaque année lors de son festival, l’association ASCO, en partenariat avec la Ville propose 6 jours de représentations théâtrales. —————————————————————————————————————————————- ### Au programme : * **Lundi 8 à 21 h** «Un sauvetage manqué» de Bernard Uzan Par la troupe Théâtre pour tous * **Mardi 9 à 21 h** Molière : « La jalousie du barbouillé » « Le médecin volant » Par la Cie Le Théâtr’uc * **Mercredi 10 à 21 h** « Couple » (déconseillé au – de 16 ans) Par la Cie du Portail * **Vendredi 12 à 21 h** « Adieu Barbara » Par la troupe Mascarons théâtre * **Samedi 13 à 21 h** « La surprise » Par la troupe Théâtre pour tous * **Dimanche 14 à 15 h** « Un moment d’égarement » Par la Cie Théâtre du lac

Tarifs : Pass illimité pour tous les spectacles : 23€ • Billet pour un spectacle : 8€ • Gratuit pour les – de 12 ans • Billetterie à retirer sur place 30 mn avant chaque représentation

Festival d'automne 2021 Théâtre pour tous Salle des 3 coups 7 Allée du Commandant Moos, 33140 Villenave-d'Ornon

