Les fleurs des zones humides

Villenave d'Ornon

Les fleurs des zones humides Samedi 25 février, 10h00

Gratuit sur inscription

Découverte de la flore Villenave d’Ornon 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.terreetocean.fr/ »}] L’association Terre & Océan nous amène à travers les sentiers du Bocage pour y découvrir la flore. Les fleurs nous charment au printemps par leurs couleurs chatoyantes et leurs parfums. Fruit d’une longue évolution avec les insectes,leurs formes et leurs diversité nous permettrons aussi bien d’apprendre à mes identifier que d’apprendre quelques anecdotes surprenantes.

2023-02-25T10:00:00+01:00

2023-02-25T12:00:00+01:00

