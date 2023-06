LES ABSENTS • Compagnie l’Aurore VILLENAVE-D’ORNON, Rendez-vous devant la Mairie du vieux bourg Villenave-d’Ornon, 9 août 2023, Villenave-d'Ornon.

LES ABSENTS • Compagnie l’Aurore Mercredi 9 août, 19h00 VILLENAVE-D’ORNON, Rendez-vous devant la Mairie du vieux bourg GRATUIT sans réservation

Endosser des fantômes

Des vêtements abandonnés dans la ville, comme des habitants dont il ne resterait que l’enveloppe vide : un pantalon soigneusement plié sur un banc, des chaussures au milieu de la chaussée, une robe suspendue à un lampadaire… Que cela nous raconte-t-il ? Déambulant le long de ces traces, une équipe de six comédiens-marionnettistes nous entraîne dans un parcours inattendu, ponctué de saynètes jouées au détour des rues. Qui sont les êtres passés par ici, à travers cette place, dans ce parc, au coin de cette avenue ? Qu’y faisaient-ils ? Comment ont-ils disparu ?

Dans ce décor naturel, l’expérience sort radicalement des sentiers battus et le spectateur de son rôle habituellement convenu. La compagnie L’Aurore a fait une spécialité de ces moments de rencontre particuliers autour d’un théâtre profondément populaire. Avec cette création, elle interroge l’absence avec toujours autant de pertinence, comme une ouverture sur nos imaginaires.

Avec Zoé Coudougnan, François Dubois, Aurélie Ianutolo, Caroline Lemignard, Christophe Robert et Frédéric Vern • Mise en scène et dramaturgie : François Dubois • Écriture collective • Accompagnement scénographique, costumes et regard extérieur : Marion Bourdil • Regard extérieur : Dalila Boitaud

☀️ MERCREDI 09.08 À 19H suivi d’une discussion conviviale avec les artistes

☀️ VILLENAVE-D’ORNON Rendez-vous devant la Mairie du vieux bourg, avenue du Maréchal Foch 33140 Villenave-d’Ornon

☀️ TOUT PUBLIC dès 9 ans

☀️ DURÉE : 1H30 environ

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation annulée > Annulation confirmée le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

VILLENAVE-D’ORNON, Rendez-vous devant la Mairie du vieux bourg Avenue du Maréchal Foch 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr/compagnie-laurore/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T19:00:00+02:00 – 2023-08-09T20:30:00+02:00

2023-08-09T19:00:00+02:00 – 2023-08-09T20:30:00+02:00

