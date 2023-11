Musicals une Vie de Comédies Musicales ESPACE D’ORNON, 24 novembre 2023, VILLENAVE D'ORNON.

Musicals une Vie de Comédies Musicales ESPACE D’ORNON. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-19 au ). Tarif : 35.5 à 35.5 euros.

CHOEUR DE FRANCE RHONE ALPES présente : ce concert. TOURNÉE NATIONALE des CHŒURS DE FRANCE « Musicals »Quand on vous dit « comédies musicales » à quoi pensez-vous ? Singing in the rain ? Hello Dolly ? The Greatest showman ? Les CHŒURS DE FRANCE vous proposent « MUSICALS » Ces passeurs d’émotions reprendront les plus grands succès des comédies musicales françaises (Starmania, Les 10 Commandements…) et internationales (Mamma Mia, West Side Story, Grease, Flashdance, The Greatest Showman…). Ils évoqueront toute une vie de comédies musicales. 190 choristes du Chœur de France Rhône-Alpes sur scène, accompagnés de 5 musiciens. Un spectacle émouvant, pétillant et haut en couleurs avec la participation de la troupe K-Danse. « Musicals » Un spectacle à ne pas manquer ! Public : Tout PublicDurée : 2hGenre : Chorale Chœur de France Rhône-Alpes

ESPACE D’ORNON VILLENAVE D’ORNON Route de Leognan Gironde

