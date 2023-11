Marylin – Cie Le Blob LE CUBE, 4 avril 2024, VILLENAVE D ORNON.

Marylin – Cie Le Blob LE CUBE. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:30 (2024-04-04 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

•PoupoupidouDeux mois avant sa mort, Marylin Monroe enregistre chaque jour une confession intime destinée à son psychiatre. C’est cette intimité que le spectacle met en scène, accompagnée de 2 musiciens au piano et à la contrebasse. On entend son chaos intérieur, mais aussi son humour et sa folle espérance en des jours meilleurs !Nouvelle création de la Compagnie Le Glob. Des portraits de femmes en combattantes fragiles, boxeuses sentimentales, loin des icônes figées par la pop culture ou la littérature académique. Marylin – Cie Le Blob

LE CUBE VILLENAVE D ORNON CHEMIN DE CADAUJAC Gironde

