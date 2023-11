Le Sublime Sabotage – Yohann Métay LE CUBE, 22 mars 2024, VILLENAVE D ORNON.

Le Sublime Sabotage – Yohann Métay LE CUBE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Échec pathétique pour aventure comiqueAprès La tragédie du dossard 512, Yohann Métay s’excuse dans Le sublime sabotage. Retiré dans sa longère angevine, un comédien a renoncé à la course aux Molières et à la gloire après des années de tournées. Se contentant de vente de fromages de chèvre et de yoga, il aspire à la paix. La découverte d’une vieille critique le concernant va cependant remettre le feu dans ce volcanéteint et le lancer dans une nouvelle aventure « créative ». Une spirale burlesque de la « lose » d’où il ne ressortira pas flamboyant mais peut-être un peu plus libre qu’avant. Le Sublime Sabotage – Yohann Métay

Votre billet est ici

LE CUBE VILLENAVE D ORNON CHEMIN DE CADAUJAC Gironde

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici