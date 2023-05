No Way Veronica Ou Nos Gars Ont La Pêche LE CUBE, 11 mai 2023, VILLENAVE D ORNON.

No Way Veronica Ou Nos Gars Ont La Pêche LE CUBE. Un spectacle à la date du 2023-05-11 à 20:30 (2023-05-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

No way Veronica est une parodie drôlatique du film d’horreur, The Thing de John Carpenter. Neuf gars sont réunis dans une base météorologique au milieu de l’Océan Antarctique. Dans cet univers hostile, ils étudient le climat et vont bientôt devoir faire face à une invasion d’un nouveau genre : chez Carpenter, c’est un extraterrestre qui prend la forme d’un chien pour les détruire ; chez Llamas, c’est Veronica, une vamp prête à tout pour les séduire. Une mise en scène et en son de Jean Boillot, entre théâtre et concert rock, d’un texte de Llamas, qui sous couvert de parodie, nous parle de la guerre des sexes et de la peur des hommes face aux femmes No Way Veronica Ou Nos Gars Ont La Pêche

LE CUBE VILLENAVE D ORNON CHEMIN DE CADAUJAC 33140

