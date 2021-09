Villenave 3h, 6h, 9h Marche nordique & Run Espace d’Ornon, 11 septembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Villenave 3h, 6h, 9h Marche nordique & Run

Espace d’Ornon, le samedi 11 septembre à 09:00

une journée dédiée à l’athlé forme santé. —————————————– ### 3 épreuves de durée de 3h, 6h et 9h ouvertes aux marcheurs(ses) nordique et aux runneurs(es). Courses en individuel ou en relais, avec une boucle de 1700 mètres 100% nature bien aprécié sur La Villenavaise marche Nordique sur le site de l’espace d’Ornon **Le 3 heure individuel sera support du challenge régional LANA marche nordique** * Le 9 heure Marche et Marche nordique individuel et en relais (à 4, 5 ou 6) Départ 9h00 * Le 9 heure running individuel Départ 9h00 * Le 3 heure Marche et Marche nordique individuel et en relais (à 2) Départ 9h30 * Le 3 heure Running individuel Départ 9h30 * Le 6 heure Marche et Marche nordique individuel et en relais (à 3 ou 4) Départ 11h00 * Le 6 heure Running individuel Départ 11h00 **Des animations de marche nordique, de Pilates, de Yoga, de Fitness mais aussi le sport sur ordonnance.** [**+ d’infos sur le site du CAV**](https://cav-athle.fr/villenave-3-6-9/)

Organisé par le Club Athlétique Villenavais – CAV

Espace d’Ornon Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T16:00:00