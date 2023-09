MARCHÉ DES CRÉATEURS Villemoustaussou, 12 novembre 2023, Villemoustaussou.

Villemoustaussou,Aude

Le marché des créateurs, c’est l’occasion de rencontrer le local et de dénicher de l’unique ! Bijoux, mode, accessoires et produits locaux, venez découvrir de l’authentique et du savoureux..

2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie



The designer market is your chance to meet the locals and find something unique! Jewelry, fashion, accessories and local products, come and discover the authentic and the tasty.

El mercado de diseño es su oportunidad de conocer a los lugareños y encontrar algo único Desde joyas y moda hasta accesorios y productos locales, venga a descubrir algo auténtico y sabroso.

Der Designermarkt ist die Gelegenheit, Einheimische zu treffen und Einzigartiges zu finden! Schmuck, Mode, Accessoires und lokale Produkte: Entdecken Sie authentische und schmackhafte Produkte.

Mise à jour le 2023-09-12 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme