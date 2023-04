Sportez-vous bien Villemort, 2 août 2023, Villemort.

Découverte du VTC électrique (matériel fourni) sur inscription (à partir de 12 ans). Et équitation et foot en accès libre..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 19:30:00. .

Villemort stade

Villemort 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of electric VTC (equipment provided) on registration (from 12 years old). And horseback riding and soccer in free access.

Descubra el VTC eléctrico (equipamiento proporcionado) previa inscripción (a partir de 12 años). Y acceso gratuito a la equitación y al fútbol.

Entdeckung des elektrischen Mountainbikes (Material wird gestellt) nach Anmeldung (ab 12 Jahren). Außerdem Reiten und Fußball zur freien Verfügung.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP