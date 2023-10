Atelier danse trad – musique live Villemonteix, 87460 Cheissoux, Cheissoux (87), 10 décembre 2023, .

Atelier danse trad – musique live Dimanche 10 décembre, 17h00 Villemonteix, 87460 Cheissoux, Cheissoux (87) Prix libre

Initiation et/ou approfondissement de différentes danses trad, en fonction des participant.e.s, sur de la musique live à la flûte traversière !

À la fin, mini bal instrus et voix :)

Infos & réservations : 07 82 24 21 23

Bar sympa sur place. Danse sur un parquet dans une grange rénovée !

Accès : Villemonteix est entre Cheissoux et Champnétery, sur la D13 entre Peyrat-le-Château et Saint-Léonard de Noblat, entre la Creuse et la Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

nivernais chant