Noël Ô chatôôÔ
Villemandeur, 16 décembre 2023

Des ateliers créatifs sur le thème de Noël, des histoires contées à 16h (sur réservation), des structures gonflables et une séance photo avec le père Noël et son lutin vous attendent au château de Lisledon.

Rue de Lisledon, Domaine de Lisledon, Villemandeur
02 38 07 16 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:30:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

