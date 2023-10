Cet évènement est passé Exposition scientifique Villemandeur Villemandeur Catégorie d’Évènement: Villemandeur Exposition scientifique Villemandeur Villemandeur, 21 octobre 2023, Villemandeur. Exposition scientifique Samedi 21 octobre, 09h00, 14h30 Villemandeur « Au travers du corps » est une exposition interactive itinérante qui nous invite à découvrir les organes et le fonctionnement de certaines parties du corps humain, à mieux comprendre comment celles-ci sont connectées les unes aux autres afin de garantir notre équilibre physique, notre santé, et notre bon rapport avec l’environnement. Villemandeur Rue de Lisledon, Domaine de Lisledon, Villemandeur Villemandeur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

