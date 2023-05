Brocante du 15 Aout, 15 août 2023, Villeloin-Coulangé.

33 ème édition pour cette brocante traditionnelle du 15 août.

Venez chiner dans les rues du village auprès des particuliers et des professionnels.

Réservation de son emplacement auprès du syndication d’initiative.

Buvettes et restauration tout au long de la journée..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 18:00:00. EUR.

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



33 th edition for this traditional flea market of August 15th.

Come to hunt in the streets of the village with the private individuals and the professionals.

Reservation of its place with the syndication of initiative.

Refreshments and catering throughout the day.

33ª edición de este tradicional mercadillo del 15 de agosto.

Venga a regatear en las calles del pueblo con particulares y profesionales.

Reserva de tu plaza en el sindicato de iniciativa.

Refrescos y comida durante todo el día.

33. Ausgabe des traditionellen Flohmarkts am 15. August.

Kommen Sie und stöbern Sie in den Straßen des Dorfes bei Privatleuten und Fachleuten.

Reservieren Sie Ihren Standplatz beim Syndicat d’initiative.

Getränke und Speisen den ganzen Tag über.

