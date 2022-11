Sup’Biotech Paris Time Travel Sup’Biotech Paris, 18 mars 2023 09:30, Villejuif.

Samedi 18 mars 2023, 09h30 Sur place sur inscription https://www.supbiotech.fr/venir-nous-rencontrer/time-travel-supbiotech/?CampaignId=7010800000107KnAAI

Le Sup’Biotech Time Travel est un événement unique, qui se déroule une fois par an, lors duquel les étudiants vous présentent l’école, partagent leurs expériences et leurs parcours.

Découvrez en un temps recort les 5 ou les 3 premières années du cursus d’ingénieur en biotechnologies.

N’avez-vous jamais rêvé d’avoir une machine à voyager dans le temps pour découvrir ce qui vous attend ?

A Sup’Biotech, nous proposons un événement unique qui propose aux visiteurs de les faire voyager dans le temps pour leur permettre de découvrir, en seulement 2h30, les 5 années d’études d’une école d’ingénieurs en biotechnologies ou en 1h30 les 3 premières années, chaque salle visitée représentant une année.

Nos élèves des différentes promotions leur expliqueront, présentation à l’appui, quels sont les enjeux de chaque année. Le semestre de mobilité à l’international, entre la deuxième et la troisième année, ainsi qu’un espace dédié aux Majeures et Mineures viendront compléter ce voyage temporel unique en son genre.

Rendez-vous sur l’un de nos deux campus pour découvrir cet évènement unique : à Paris, découvrez les 5 années en 2h30 et à Lyon, de la 1e à la 3e année en 1h30 !

À propos

Sup’Biotech est une école d’ingénieurs spécialisée en Biotechnologies, proche du monde de la Recherche comme du monde de l’Entreprise, qui propose une formation innovante en 5 ans après le bac. Ce cursus permet aux étudiants d’accéder rapidement à des postes à responsabilités, en France comme à l’International, dans les secteurs très porteurs de la santé et la pharmacie, de l’innovation agroalimentaire, de la cosmétologie, de la bio-informatique ou encore de l’environnement. Les études, combinant fondamentaux académiques, projets étudiants et stages en entreprise, sont découpées en deux parties selon la norme européenne : le cycle préparatoire (2 ans) et le cycle ingénieur (3 ans). La formation des ingénieurs en Biotechnologies de Sup’Biotech est labellisée par Medicen Paris Région et Industries and Agro-Ressources (I.A.R.) : Sup’Biotech propose également une filière apprentissage à partir de bac+3, ainsi qu’une formation Bachelor en Biotechnologies, accessible après le bac. Sup’Biotech est un établissement d’enseignement supérieur privé habilité à délivrer le titre d’ingénieur et reconnu par l’État (arrêté du 15/12/14 et B.O du 08/01/15).

Sup’Biotech Paris 66 Rue Guy Môquet 94800 Villejuif 94800 Villejuif Val-de-Marne

samedi 18 mars 2023 – 09h30 à 16h30