Time Travel Sup’Biotech Paris Villejuif, 16 décembre 2023 10:00, Villejuif.

Time Travel Sup’Biotech Paris Villejuif Samedi 16 décembre, 10h00

Le Time Travel est un évènement unique durant lequel les étudiants vous transporte dans leur scolarité,année après année, en s’arrêtant sur les moments forts de leur vie à SupBiotech Samedi 16 décembre, 10h00 1

Le Time Travel est un évènement unique durant lequel les étudiants vous transporte dans leur scolarité,année après année, en s’arrêtant sur les moments forts de leur vie à SupBiotech. Embarquement toutes les 20 minutes de 10h à 14h20 pour 2h30 de visite !

À propos

Sup’Biotech est une école d’ingénieurs spécialisée en Biotechnologies, proche du monde de la Recherche comme du monde de l’Entreprise, qui propose une formation innovante en 5 ans après le bac. Ce cursus permet aux étudiants d’accéder rapidement à des postes à responsabilités, en France comme à l’International, dans les secteurs très porteurs de la santé et la pharmacie, de l’innovation agroalimentaire, de la cosmétologie, de la bio-informatique ou encore de l’environnement. Les études, combinant fondamentaux académiques, projets étudiants et stages en entreprise, sont découpées en deux parties selon la norme européenne : le cycle préparatoire (2 ans) et le cycle ingénieur (3 ans). La formation des ingénieurs en Biotechnologies de Sup’Biotech est labellisée par Medicen Paris Région et Industries and Agro-Ressources (I.A.R.) : Sup’Biotech propose également une filière apprentissage à partir de bac+3, ainsi qu’un Bachelor en Biotechnologies, une formation certifiée et reconnue en 3 ans qui délivre le grade de licence, accessible après le bac. Sup’Biotech est un établissement d’enseignement supérieur privé habilité à délivrer le titre d’ingénieur et reconnu par l’État (arrêté du 15/12/14 et B.O du 08/01/15).

Sup’Biotech Paris 66 Rue Guy Môquet 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne